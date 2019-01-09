Комитет Госдумы поддержал законопроекты о запрете фейковых новостей и оскорблении власти в интернете

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроекты о запрете распространения фейковых новостей и об оскорблении власти в интернете, сообщает ТАСС.

Первая инициатива предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Второй документ позволяет блокировать материалы, в которых присутствует «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам.

«Сам порядок определения круга сведений, которые должны удаляться, требует дополнительного обсуждения. А что касается механизма, который предлагается по удалению информации, то он уже существует, в этой части мы можем поддержать», — заявил первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев.

Автором обоих законопроектов выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В интервью «Новой газете» сенатор объяснял, что информация в интернете должна регулироваться так, чтобы люди могли критиковать органы власти, но без подмены «содержательной дискуссии просто нецензурщиной».

Клишас добавил, что при вынесении решений важно будет учитывать контекст и основной посыл информации: «Как в художественных произведениях есть мат, направленный на оскорбление кого-то, а есть художественный прием. Поэтому если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово “Госдура”, состава здесь никакого не будет. Но если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав».