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Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Политика

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В возрасте 88 лет скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Государственной думы Анатолий Лукьянов. Об этом в твиттере сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Информацию о том, что Лукьянов скончался в Москве, подтвердила РБК его дочь Елена. «Он тяжело болел», — сообщила она.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. Свою карьеру в органах государственной власти он начал в 1956 году в качестве консультанта юридической комиссии при Совете министров. С 1961 года Лукьянов работал в аппарате президиума Верховного совета СССР. В марте 1990 года Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза. Тогда же Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.

В августе 1991 года после попытки захвата власти он был арестован за участие в работе Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Вместе с другими участниками ГКЧП Лукьянова амнистировали в 1994 году. С 1993 по 2003 годы он избирался в Госдуму от Смоленской области. До 2000 года Лукьянов входил в состав президиума Центрального комитета КПРФ.

Теги:
горбачев, смерть, ссср, ek
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