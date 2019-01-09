Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

В возрасте 88 лет скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Государственной думы Анатолий Лукьянов. Об этом в твиттере сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Пришла очень печальная новость. Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память! — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) January 9, 2019

Информацию о том, что Лукьянов скончался в Москве, подтвердила РБК его дочь Елена. «Он тяжело болел», — сообщила она.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. Свою карьеру в органах государственной власти он начал в 1956 году в качестве консультанта юридической комиссии при Совете министров. С 1961 года Лукьянов работал в аппарате президиума Верховного совета СССР. В марте 1990 года Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза. Тогда же Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.

В августе 1991 года после попытки захвата власти он был арестован за участие в работе Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Вместе с другими участниками ГКЧП Лукьянова амнистировали в 1994 году. С 1993 по 2003 годы он избирался в Госдуму от Смоленской области. До 2000 года Лукьянов входил в состав президиума Центрального комитета КПРФ.