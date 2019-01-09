МИД России обвинил Токио в попытке «искусственно нагнетать атмосферу» вокруг передачи Курил

Посла Японии Тоехису Кодзуки вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за высказываний японских властей о Курильских островах, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам замминистра Игоря Моргулова, Москва обратила внимание на сообщения о необходимости передачи Курил с согласия живущих на этой территории россиян, а также на планы японского руководства отказаться от взаимных прав на требование компенсаций за острова.

В сообщении российского МИДа говорится, что подобные высказывания «грубо искажают суть договоренностей» России и Японии и «дезориентируют общественность» двух стран.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — считает российская сторона.

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В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов.

В начале 2019 года японские СМИ со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти Японии планируют предложить России отказать от требования компенсаций по Курилам. Японское руководство рассматривают вариант, при котором самостоятельно выплатит компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.