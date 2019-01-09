Роскомнадзор объяснил блокировку клипа рэпера Хаски «Иуда» содержащейся в нем информацией о наркотиках

Роскомнадзор объяснил блокировку на видеохостинге YouTube клип рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) «Иуда» тем, что в нем якобы содержится информация об изготовлении и употреблении наркотиков, сообщается в телеграм-канале «Правозащиты Открытки».

В ответе ведомства на запрос адвоката Сергея Бадамшина говорится, что в клипе содержится информация о «способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений».

В ведомстве подчеркнули, что решении о блокировке клипа принимало МВД России, а Роскомнадзор выполнял лишь «техническую функцию». Защита намерена направить запрос в полицию и обжаловать решение о блокировке.

Герой клипа «Иуда» перемалывает через мясорубку и распространяет пленку с записью своей песни. Ролик был заблокирован на YouTube 17 ноября. Вскоре после этого рэпер отправился в концертный тур по России.

21 ноября концерт Хаски в Краснодаре отменили из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях рэпера призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. Хаски решил зачитать рэп перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля, после чего его задержали и отвезли в отдел полиции.

22 ноября краснодарский суд арестовал рэпера на 12 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), и в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП). Спустя четыре дня суд отменил административный арест.