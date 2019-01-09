МВД предложило ввести штрафы до 1 млн рублей за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете

МВД России предложило штрафовать граждан за размещение рекламы наркотиков в интернете. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Интерфакс.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью 13.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Законопроект предполагает штрафы за пропаганду и рекламу наркотиков через интернет в размере от 50 до 100 тысяч рублей или приостановку деятельности сроком до 90 суток для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, до 1 млн рублей — для юридических лиц.

В феврале 2018 года МВД жаловалось на то, что видеохостинг YouTube не препятствует рекламе наркотиков. В ведомстве также заявляли, что «ВКонтакте» является лидером среди социальных сетей в России по распространению наркотической рекламы.

«На ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора, на втором месте по популярности проект «Одноклассники» — 8%. Меньше востребованы в наркосреде такие ресурсы, как «Живой журнал», Facebook и Twitter», — рассказывал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.