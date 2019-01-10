В парке «Россия — моя история» убрали наклейки, закрывающие даты «Курска», «Норд-Оста» и Беслана

В Москве со стенда в парке «Россия — моя история» на ВДНХ убрали наклейки, закрывающие даты, связанные с гибелью подлодки «Курск», захватом террористами заложников на Дубровке и в школе Беслана, а также с вооруженным конфликтом с Грузией и Южной Осетией в 2008 году. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Произошедшее в пресс-службе называли «явно абсурдной и провокационной „корректировкой“» и отметили, что в исторической экспозиции присутствуют стенды, посвященные датам, которые были заклеены. Баннер с заклеенными датами, добавили в организации, находится не в экспозиции, а в «проходном коридоре рабочей зоны».

«Каким образом, кем, когда и с какой целью была сделана эта явно абсурдная и провокационная «корректировка» выясняется в настоящее время в ходе проведения служебной проверки», – говорится в сообщении.

Ранее один из посетителей выставки обратил внимание, что на одном из баннеров заклеили даты, связанные с трагическими событиями российской истории.

Представитель пресс-службы выставки Александр Тарасов подтвердил, что на таблице заклеены четыре даты, но добавил, что баннер не является частью экспозиции.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» располагается в павильоне № 57 и состоит из трех экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы» и «ХХ век». Каждая из них включает в себя интерактивные экспонаты, мультимедийные инсталляции, приложения и стенды на исторические сюжеты и темы.