Освободившийся из колонии хакер «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Освободившийся из колонии условно-досрочно участник хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков рассказал, что хакеры работали под руководством сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РБК.

«Связь с сотрудниками ФСБ держал [руководитель «Анонимного интернационала» Владимир] Аникеев. Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — рассказал Тепляков.

Он уточнил, что члены группы проводили время в основном за рубежом. По словам Теплякова, Аникеев не сообщал, с кем он сотрудничает.

«Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ. Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации», — сказал Тепляков.

Он добавил, что до августа 2015 года понимал, что кто-то «дает указания и определяет направление» работы хакеров, но не был уверен, что это ФСБ.

Тепляков предполагает, что Аникеев мог общаться с офицерами Центра информационной безопасности ФСБ, которые в конце 2016 года были арестованы по делу о госизмене, а дело «Шалтай-Болтая» стало последствием некоего конфликта в ФСБ.

Сам Аникеев в разговоре с РБК отрицал связи группы с ФСБ.

«Тепляков имеет косвенное отношение к группе, он выполнял случайные поручения, которые потом стали эпизодами дела. Он о группе знает чуть больше обычного обывателя. В Питер я мотался по своим личным делам, так как жил в этом городе», — говорил он.

Ранее сообщалось, что Тепляков был условно-досрочно освобожден из колонии. Он отбывал наказание в ИК-5 («Металлострой») на территории Санкт-Петербурга.

Напомним, Тепляков частично признал вину по делу «Шалтая-Болтая». Ему и другим членам группировки вменялась статья 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). В сентябре 2017 года Мосгорсуд приговорил Теплякова к трем годам колонии общего режима.

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. Полученную информацию, по версии следствия, злоумышленники продавали на используемых ими интернет-ресурсах.

Хакерами удалось взломать почту Елены Морозовой из группы «Сумма», пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, а также помощника президента Андрея Белоусова.

В июле 2017 года лидера «Шалтай-Болтая» Владимира Аникеева осудили на два года колонии. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, Аникеев вышел на свободу после года, проведенного в колонии.