Отслеживавший запуски баллистических ракет в США российский спутник сошел с орбиты

Российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око», запущенный в 2007 году, сошел с орбиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января. Уточняется, что его обломки сгорели в плотных слоях атмосферы или же упали в южной части Тихого океана.

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна в 2012–2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса. В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.