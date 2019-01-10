«Ведомости» узнали о планах ВТБ и «Сбербанка» создать перевозчика на базе Utair

Для создания нового регионального перевозчика «Сбербанк» и ВТБ могут использовать авиакомпанию Utair. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к банкам и авиакомпании источники.

Для реализации проекта, который разрабатывается по поручению президента и правительства, может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания, пишут «Ведомости». Вариант с Utair рассматривается в связи с тем, что у компании огромные долги, в том числе и перед «Сбербанком».

По данным собеседников газеты, банки могут забрать Utair для проекта путем конвертации долга авиакомпании перед «Сбербанком» в акции или же просто заключив соглашение о перевозках. При этом второй вариант они называют более прозрачным.

«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», – рассказал представитель ВТБ.

В «Сбербанке» и Utair от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что правительство поручило «Сбербанку» и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, банки уже работают над бизнес-моделью будущей компании.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%. Для исполнения указа, в частности только лишь для модернизации региональных аэропортов, Росавиация попросила 166 млрд рублей.