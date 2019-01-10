Обыск в доме арестованного экс-главы Серпуховского района Шестуна длился около 20 часов

В доме бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, шел около 20 часов. Об этом «Новой газете» рассказала жена Шестуна Юлия.

«Обыск начался в 6:30 часов утра вчера и закончился около 2:30 ночи сегодня. В постановлении говорилось, что цель обыска – изъять электронные носители информации. При этом изъяли четыре телевизора, два охотничьих ружья, травматический пистолет, подарочное холодное оружие, а также спортивный инвентарь: беговые дорожки, эллипс и несколько тренажеров», – рассказала она.

Шестун уточнила, что в составе оперативно-следственной группы было около 20 человек. Она отметила, что в протокол изъятия были внесены документы о машинах Шестуна и его мамы, которые, по словам Юлии Шестун, она видела впервые и не видела в момент изъятия.

Напомним, в июне Шестуна арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Однако позже следствие переквалифицировало дело на статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шестуна также обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Следователь настаивает, что бывший глава Серпуховского района в 2008-2014 годах незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей. Сам Шестун считает дело сфабрикованным.