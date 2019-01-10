Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигурантов дела «Нового величия»

Анна Павликова с матерью и Максим Рощин в Мосгорсуде. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Мосгорсуд оставил без изменения решение о продлении домашнего ареста до 13 марта для обвиняемых по делу «Нового величия» Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину.

«Решение Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — решил судья Николай Ткачук.

Защита просила изменить меру пресечения и избрать запрет определенных действий без изоляции. Адвокаты считают, что суд первой инстанции не учел положительные характеристики обвиняемых при назначении меры пресечения. Защитники настаивают, что решение Дорогомиловского суда незаконно и требуют его отменить.

Адвокат Ольга Карлова попросила приобщить выписку историю болезни Павликовой и справки о состоянии здоровья ее подзащитной. «Моего ребенка арестовали в 17 лет, пять месяцев она провела в СИЗО.

Она получила серьезные заболевания. Там и сердце, и гинекология. Я прошу, ваша честь, учесть все эти мои пожелания, чтобы проявили гуманность.

Она хотела поступать в МГУ и стать ученым. Прошу вас, так невозможно продолжать лечение», — попросил отец обвиняемой Дмитрий Павликов.

Максим Рощин и Мария Дубовик с матерью. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Анна Павликова с матерью, Максим Рощин и Мария Дубовик в Мосгорсуде. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Другой защитник Павликовой Николай Фомин предложил приобщить две экспертизы, согласно которым в листовках, политической программе и уставе «Нового величия» не содержится призывов к насильственным действиям и экстремизму. Защита считает, что следствие будет добиваться нужный результат экспертизы и продолжать затягивать время.

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков заметил, что основной довод следствия о продлении меры пресечения – требовалось время для экспертизы. «Но это не так. Экспертиза была готова 3 октября, а продление домашнего ареста состоялось 7 декабря.

Следователь вводил суд и прокуратуру в заблуждение. Однако результаты исследования не устроили следователя, поэтому он назначил повторную экспертизу»,

– добавил Пашков

Прокурор отметила, что нет оснований для отмены постановления. «Причастность была учтена при избрании меры пресечения. Следствие не окончено и идет собр доказательств. На домашнем аресте обвиняемые не лишены получать медицинскую помощь», — сказала прокуратура.

В последнем слове Дубовик попросила, чтобы ей дали возможность начать обучение в университете и сдать ЕГЭ. «Мне тяжело сидеть дома. Я просто не могу», — добавила Дубовик.

Павликова в свою очередь попросила свободно посещать врачей и беспрепятственно проходить обследования. «Я когда сидела в СИЗО, у меня очень ухудшилось здоровье. Очень тяжело лечиться, я не могу сама пойти записаться к врачу. Каждый раз требуется разрешение следователя или инспектора. Еще и из-за браслета не могут проводить некоторые обследования», — сказала Павликова.

Рощин также отметил, что не собирается скрываться и оказывать давление на свидетелей: «У меня нет заграничных вил и яхт, все документы изъяты, в том числе, и загранпаспорт».

Анна Павликова с отцом, Максим Рощин и Мария Дубовик с матерью. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

По делу «Нового величия» проходят 10 фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). До августа прошлого года Павликова и Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

Еще четверо обвиняемых Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский также находятся под домашним арестом. Все остальные – в СИЗО.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. В деле он проходит как ключевой свидетель. Хотя защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или возможно агентом-провокатором спецслужб.