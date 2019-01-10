Минпросвещения подготовило запрет на усыновление приемными семьями более одного ребенка в год

Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом об ужесточении требований к желающим усыновить или взять под опеку детей, который наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Об этом сообщает «Коммерсант».

Новый закон также введет обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей, а также совершеннолетних дееспособных лиц, постоянно проживающих в их семье.

В пресс-службе Министерства просвещения объяснили, что такая мера необходима для того, чтобы «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». То, как будут проводиться эти обследования, а также правила оспаривания их результатов и требования к психологам будут установлены нормативными актами правительства и Минпросвещения.

Предполагается, что изменения будут способствовать более успешной адаптации ребенка в семье и позволит снизить риски возврата детей в детские дома.

Кроме того, законопроект запрещает усыновителям менять место проживания без «проведения органом опеки и попечительства проверки жилищно-бытовых условий по его новому месту жительства», пишет газета. Законопроект также разрешает людям с ВИЧ усыновлять детей, если это «отвечает интересам ребенка».

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее предлагалось ограничить максимальное число детей в семье усыновителя до трех (включая родных и приемных), но после критики от этой идеи отказались.

Сейчас, согласно постановлению правительства РФ от 18 мая 2009 года, в приемной семье не должно быть более восьми детей, однако норма носит рекомендательный характер.

Разработать реформу органов опеки в начале августа прошлого года призывала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова после убийства девочки приемным отцом в Татарстане, где ребенок с 2015 года проживал в приемной многодетной семье с еще пятью детьми. До этого с тем же предложением выступал Следственный комитет.