«Коммерсант»: санкции США поставили под угрозу выпуск самолетов МС-21

Компании США и Японии отказались поставлять материалы для сборки российского самолета МС-21 из-за американских санкций, что ставит под угрозу выпуск этих самолетов, утверждают три источника газеты «Коммерсант».

Зарубежные компоненты необходимы для сборки удлиненного композитного крыла МС-21, которое позиционировалось как основное конкурентное преимущество самолета, объясняют собеседники газеты. МС-21 задумывался как первый среднемагистральный самолет в постсоветской России с увеличенной шириной салона по сравнению с Boeing и Airbus.

Теперь перед структурами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Ростеха», по информации «Коммерсанта», стоит выбор: закупить материалы из Китая, которые «в два раза толще и тяжелее»; ждать, пока что-то подобное начнут выпускать в России; либо избавиться от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле, что «убьет» основное преимущество самолета.

«Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы»,— уточнил один из собеседников газеты. При этом в «Ростехе» назвали проблему «надуманной». «В правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует», — заверил вице-премьер России Юрий Борисов.

Напомним, в начале декабря 2018 года из-за угрозы санкций власти Филиппин отказались от покупки вертолетов российского производства. Главы Минобороны Филиппин Дельфину Лорензан объяснила, что хоть Москва и предлагала вертолеты по самой низкой цене, за них будет «очень сложно заплатить».

В апреле газета «Ведомости» сообщала, что Индия из-за угрозы санкций в рамках CAATSA прекратила платежи по большинству оружейных контрактов. Кроме того, источники «Коммерсанта» также сообщали, что Индонезия, второй иностранный заказчик истребителя Су-35, отложила покупку самолетов на 1,15 миллиардов долларов из-за той же угрозы санкций.