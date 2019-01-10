Подрядчика космодрома Восточный арестовали после попытки уехать из страны

Благовещенский городской суд Амурской области арестовал до 28 февраля по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) Антона Новикова, гендиректора «Лео Телеком» — компании-подрядчика строительства космодрома Восточный, говорится на сайте суда.

Новикова обвиняют в хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») более 25,87 миллиона рублей.

Новикова задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он пытался вылететь во Вьетнам, обратного билета у него не было. Суд посчитал, что при более мягкой мере пресечения Новиков сможет уклоняться от допросов, оказывать давление на подчиненных, проходящих свидетелями по делу, а также уничтожать или скрывать от следствия доказательства.

Это не единственное дело о хищениях при строительстве Восточного. В феврале прошлого года к срокам от четырех с половиной до восьми лет приговорили четырех фигурантов дела о хищении 1,3 миллиардов рублей, выделенных на обустройство. А в мае еще троих человек осудили на сроки от 6,5 до 7,5 лет колонии общего режима по делу о растрате 250 миллионов рублей при проведении госзакупок.

Впервые о нарушениях при строительстве Восточного и задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков стало известно в 2012 году. В последующие годы против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела.