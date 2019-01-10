Медиаменеджер Виктор Шкулев купил «Фонтанку.ру»

Российский медиаменеджер Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру». Об этом сообщается на сайте издания.

«Я очень доволен, что интерес к «Фонтанке» проявил Виктор Шкулев, с которым мы знакомы с 1994 года со времен работы в «Комсомольской правде». Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России; предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес», — сказал председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов.

По его словам, акционерами компании являются на сегодняшний день пять человек, а прежние партнеры решили полностью выйти из бизнеса.

Константинов заверил, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается, он рассчитывает на изменения в части бизнеса.

Сам Шкулев рассказал, что переговоры о сделке начались полтора года назад. Он уточнил, что в сделке не участвовал его американский партнер, который владеет 20% их общей компании Hearst Shkulev Publishing.