The Times: бойцы ЧВК «Вагнер» участвовали в патруле антиправительственных митингов в Судане

Бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» участвовали в патрулировании антиправительственных митингов в столице Судана Хартуме, которые стали одними из самых крупных за последние 30 лет, утверждает британская газета The Times.

Фотографии с десятками людей неафриканской внешности, которые передвигались на бронированном автомобиле на одном из митингов, предоставили The Times представители оппозиции.

Ранее президент страны Омар аль-Башир заявил, что в Судане «существуют определенные силы, которые стремятся воплотить в жизнь заговор и покорить» страну. Данное заявление было сделано на фоне протестов, которые начались в середине декабря 2018 года.

Антиправительственные митинги прошли в 30 городах. В знак протеста против повышения цен на топливо, хлеб, муку и дефицит продуктов суданцы поджигали офисы правящей Партии национального конгресса. Они требовали, чтобы президент и правительство ушло в отставку.

По последним данным с 19 декабря по 9 января в ходе митингов погибли 19 человек, арестовали 816. Для разгона уличных акций полицейские использовали слезоточивый газ.

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Напомним, о присутствии структур, связанных с ЧВК «Вагнер», сообщало издание The Bell, по информации которого, российские наемники занимаются разведкой месторождений золота в стране.

Соглашение на добычу золота было подписано после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева с лидером Судана Омаром Баширом еще в ноябре 2017 года, утверждало СМИ. Кроме того, по информации The Bell, ЧВК «Вагнер» тренирует военные подразделения правительства Судана.