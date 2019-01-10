Дума приняла в первом чтении проект о поиске пропавших детей по геолокации без решения суда

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий отслеживать пропавших без вести несовершеннолетних через мобильные устройства без предварительного решения суда, говорится в карточке на сайте нижней палаты.

Законопроект предлагает разрешить полиции отслеживать мобильные устройства пропавшего без вести при согласии одного из родителей или официального представителя. При этом суд необходимо уведомить об этом в течение 24 часов. Разрешение суда должно быть получено не позднее, чем через двое суток после начала поисковой операции.

Законопроект внесли в июле прошлого года, одним из его авторов была депутат Ирина Яровая. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, его принятие позволит серьезно ускорить розыск: «Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда».

В пояснительной записке отмечалось, что за последние пять лет в розыски находилось около 40 тыс. несовершеннолетних, причем из них почти 13,5 тысяч — малолетние.