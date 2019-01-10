В Минобороны ЦАР заявили о готовности открыть российскую военную базу
Подписанные соглашения между Россией и Центральноафриканской республикой (ЦАР) подразумевают строительство российской военной базы, и ЦАР готова к ее строительству, заявил РИА Новости главы Минобороны республики Мари Ноэль Койяр.
«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <...>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать», — сказал министр.
При этом Койяр уточнил, что образовательный армейский центр в Беренго, который создали также в рамках подписанных соглашений для обучения российскими инструкторами, уже воспринимается как российская военная база, однако это не так.
Напомним, пристальное внимание к ЦАР появилось после того, как 31 июля в этой стране убили трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они поехали туда, чтобы снять фильма о работе ЧВК «Вагнер», которую связывают с Евгением Пригожиным.
Кроме того, в ЦАР работает компания по добыче золота Lobaye Invest, которую также связывают с Пригожиным. Ее владельцем является Евгений Ходотов — человек с таким же именем занимает должность генерального директора двух петербургских компаний — «Арго» и «М-Финанс», которые осуществляют добычу драгоценных камней.
Тезка Ходотова работал в управлении МВД России, чьих сотрудников нанимали в службу безопасности Пригожина. Название «М-Финанс» схоже с дочерней фирмой Lobaye Invest «М Инвест», которая, по данным The Bell, занимается разведкой месторождений золота в Судане.