В Госдуму внесли законопроект о запрете передачи Курильских островов

Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект закона, запрещающий передачу Курильских островов. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Проект закона называется «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии». В нем указывается, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года и Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года и «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области».

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», – говорится в законопроекте.

Законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий», в которой, как пишет Иванов, зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии».

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В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов.

В начале 2019 года японские СМИ со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти Японии планируют предложить России отказать от требования компенсаций по Курилам. Японское руководство рассматривают вариант, при котором самостоятельно выплатит компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.