В Госдуме прошел первое чтение законопроект, уточняющий право на получение отсрочек для студентов

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона, в котором уточняется право для достигших 18 лет мужчин получать две отсрочки от армии для обучения. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В законе «О воинской обязанности» говорится, что молодой человек имеет право получить всего лишь две отсрочки для продолжения образования. Таким образом, отказ во временном освобождении от армии при поступлении в магистратуру получали те, кто достиг совершеннолетия в школе. В военкоматах это объяснили тем, что первая отсрочка была выдана еще в школе, а вторая — в бакалавриате, а больше и не положено.

Прецедентом к внесению поправок послужило решение Конституционного суда, который признал незаконным предоставление только двух отсрочек для достигших 18 лет в школе, так как это нарушает их право на получение образования.

Накануне депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области внесли в Госдуму проект закона об увеличении штрафов за неявку в военкомат и потерю воинского билета. Они объяснили необходимость ужесточить закон тем, что соответствующие статьи административного кодекса не изменялись с 2007 года и потеряли свою «превентивную функцию» и это привело к массовому нарушению законодательства о воинском учете.

В частности, депутаты настаивали, что за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинской учет, несвоевременное предоставление различных сведений о таких гражданах (статья 21.1 — 21.4 КоАП) депутаты предлагают повысить штраф до 1000 — 3000 рублей. За нарушение статей 21.5 — 21.7 КоАП (неисполнение обязанностей воинского учета, уклонение от прохождения медобследования и умышленную порчу военного билета) — от 500 до 1000 рублей.

В 2018 году депутаты Госдумы также инициировали внесение изменений в законы, связанные с воинском учетом. Например, в апреле 2018 года парламентарии одобрили в первом чтении проект закона, по которому подлежащие воинской службе должны самостоятельно являться в военкомат для получения повесток.