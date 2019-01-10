Распоряжение о порядке передачи РПЦ Исаакиевского собора утратило силу
Распоряжение от 2016 года о порядке передачи Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора утратило силу 30 декабря, новую заявку на передачу собора церковь еще не подавала, сообщили Интерфаксу в комитете имущественных отношений администрации Петербурга.
Решение передать Исаакиевский собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ администрация города приняла в конце 2016 года. Тогда комитет имущественных отношений выпустил распоряжение о плане мероприятий по подготовке к передаче Исаакия: договор с РПЦ должны были заключить в течение двух лет с момента издания распоряжения, однако официальная заявка от РПЦ до сих пор не была направлена.
В ноябре также стало известно, что администрация Петербурга планирует передать РПЦ и придел св. Екатерины Исаакиевского собора. Вице-губернатор Владимир Кириллов в разговоре с «Фонтанкой» объяснил это тем, что прихожане храма вместе с его настоятелем пожаловались на нехватку помещений для богослужений.