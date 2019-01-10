Госдума в первом чтении приняла закон о запрете для турфирм устраивать паломнические поездки

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта, который запрещает туристическим фирмам организовывать паломнические поездки. Об этом сообщил ТАСС.

В разговоре с агентством один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин назвал целью этого документа защиту паломников от «недобросовестных организаторов поездок».

«Случалось так, что рекламируется как паломническая поездка, с людей деньги собирают, где-то что-то не получается, а кто занимался? Туристическая фирма. Бывало, что и мошенники, а тень в итоге бросается на конфессии», — заявил депутат.

Таким образом, организовывать поездки для паломников смогут только религиозные организации. Кроме того, в документе определяется статус «паломника», под ним подразумевается человек, который совершает поездку продолжительностью от суток до полугода для посещения мест религиозного почитания или участия в религиозных обрядах.

«Туризм в места поклонения — это отдельная история, этим занимаются туристические организации, сами туристы ездят, это не возбраняется, но не нужно называть это паломнической поездкой», — добавил он.

В конце января 2017 года в Санкт-Петербургской епархии предлагали обязать турфирмы, которые водят в храм платные экскурсии, отчислять Исаакиевскому собору процент выручки. «Турфирмы, за деньги приводящие их в собор, пусть отчисляют храму какой-то процент своей выручки, чтобы средства на его реставрацию собирались не только от молящихся, но и от туристов», — объяснял наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий.