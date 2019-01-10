Лукашенко поручил проработать вопрос о поставках нефти из стран Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны заняться вопросом о поставках нефти из стран Балтии, передает БелТА.

«Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики»,— сказал Лукашенко.

Он также призвал найти такие источники, которые помогут компенсировать стране потери от налогового маневра России, а сам маневр президент призвал не считать «катастрофой».

«Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — заявил глава Беларуси.

Напомним, с 2011 года Россия поставляла Беларуси сырую нефть без пошлин, за что она должна была выплачивать пошлину от экспорта нефтепродуктов за пределы Таможенного союза.

В России заявляют, что растворители и разбавители в их число не входили, а их поставки за год выросли настолько, что поставили Беларусь в один ряд с лидерами индустрии, в то время как доказательств этому в официальных статистиках других стран не было.

Лукашенко заявлял, что намерен обсудить отказ России возмещать Беларуси потери от российского налогового маневра, которые Минфин страны оценивал в 10 млрд долларов. Переговоры прошли в конце декабря 2018 года.