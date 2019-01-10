В Иркутской области начальника колонии-поселения обвинили в превышении должностных полномочий из-за незаконной продажи леса

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Иркутской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК) начальнику колонии-поселения №20. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления.

По данным следствия, должностные лица колонии осуществили лесозаготовку и реализацию древесины, к которой привлекли одну из коммерческих организаций города.

Как установили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), начальник колонии, находящейся в городе Усть-Лабинске, заключил договоры на поставку хлыстовой древесины по цене значительно ниже рыночной, тем самым нарушив процедуру согласования с Главным управлением реализации круглых лесоматериалов. В СК отметили, что недополученный доход учреждения составил не менее 22 млн рублей.

При обыске следователи и сотрудники полиции изъяли у начальника колонии около 1 млн рублей. Он в настоящее время находится под домашним арестом.

На сайте управления ФСИН по Иркутской области сообщается, что временно исполняющим обязанности начальника КП-20 назначен Сергей Николаев. «Тайга.инфо» со ссылкой на ведомство отмечает, что ранее колонию возглавлял Андрей Тарасов.