Мосгорсуд оставил в изоляторе четырех обвиняемых по делу «Нового величия»

Мосгорсуд оставил в силе постановление о продлении ареста обвиняемым по делу «Нового величия» Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову, их оставили под стражей до 13 марта.

Защита не соглашалась с доводами суда первой инстанции, и просила перевести обвиняемых под домашний арест. «Не приводится никаких данных, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать следствию. Не учтено состояние здоровья обвиняемых и их положительные характеристики», – говорится в апелляционной жалобе.

Адвокаты считали, что доводы следствия основаны на «голословных высказываниях». Другим обвиняемым – Павликовой и Дубовик – изменена мера пресечения, но судом первой инстанции не учитывается, что молодые люди обвиняются по тем же статьям, настаивали защитники.

Адвокат Полетаева Сергей Дворков утверждал, что все следственные действия и экспертизы проведены, а следствие «не обосновано тянет время» и «под копирку» продлевает арест.

«В конце концов, нас 10 человек, 6 из них – под домашним арестом. Они ни чем не лучше или мы не хуже. Нет оснований нас держать в СИЗО. Хотим, что бы было по честному – всем домашний арест», – просил судью Крюков.

Прокуратура не соглашалась с позицией адвокатов. Сторона обвинения настаивала, что решение суда законно и обосновано. «Оснований для изменения меры пресечения нет», – сказал прокурор.

По делу «Нового величия» проходят 10 фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). До августа прошлого года Павликова и Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

Еще четверо обвиняемых Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский также находятся под домашним арестом. Все остальные – в СИЗО.