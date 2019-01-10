Сахар в России в 2018 году подорожал на 28%

За прошедший 2018 год в России подорожали больше всего сахар и яйца, цены выросли на 28,3% и 25,9% соответственно. Об этом сообщил Росстат.

В прошлом году цены выросли на мясо птицы на 9,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,2%, а на плодоовощную продукцию - на 4,9%.

Кроме того, по данным ведомства, на 3,7% выросли цены на морепродукты, подрожало на 3,6% сливочное масло, а молоко и молочные изделия — 2,9%.

Рост цен на макаронные изделия, крупы, бобы, алкогольные продукты составил от 1,2% до 1,4%. В общем все товары подорожали на 4,7%, а продовольственная инфляция ускорилась по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 1,1%.