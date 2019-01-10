«Коммерсант»: ФСБ и МВД проверяют расходование средств на российский аналог космического телескопа «Хаббл»

МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание космического телескопа Т-170М, который должен был конкурировать с созданным в США «Хабблом», об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, расследованием в МВД занялись в конце декабря 2018 года. «Коммерсант» утверждает, что было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), а сопровождают расследование сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

В деле пока нет подозреваемых и обвиняемых, по информации издания, но после того, как будет «закреплена уже собранная доказательная база», они появятся.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что в основу дела легли итоги аудита госконтракта, в рамках которого должны были проводиться опытно-конструкторские работы для подготовки к созданию «Всемирной космической обсерватории — "Ультрафиолет"», значащейся в Федеральной космической программе как «Спектр УФ». Базовым элементов нового комплекса должен был стать телескоп Т-170М.

Издание отмечает, что над созданием нового оборудования работали в Научно-производственном объединении имени Лавочкина и Институте астрономии РАН, и между ними в августе 2012 года был заключен договор субподряда на сумму 2 млрд рублей.

После этого, сообщает «Коммерсант», как выяснили следователи, Институт астрономии подписал еще три соглашения с ООО НПП ИНКОС, которое брало на себя обязательство создать в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, научные приборы и провести «иные специальные работы». Стоимость контрактов, отмечает издание, составила более 31 млн рублей.

По данным «Коммерсанта», следствие считает, что работы выполнили в НПО имени Лавочкина сотрудники этого объединения без привлечения сторонних организаций. Следствие считает, что сотрудники НПО, Института астрономии и НПП ИНКОС похитили через фиктивную схему проведения технических работ более 28,5 млн рублей.

«Это первоначальные расчеты, сделанные в рамках ведущегося расследования, поэтому сумма предполагаемого ущерба еще может увеличиться», — сообщили источники «Коммерсанта».

Запуск системы «Спектр УФ» был намечен на 1997 год, однако комплекс, как отмечает издание, не работает в настоящее время. В июне 2018 года «Роскосмос» сообщил о переносе запуска его базовых элементов на 2024 год, который планируют осуществить с космодрома Восточный.

Летом 2018 года также началось расследование, связанное с НПО имени Лавочкина. В июле был задержан экс-гендиректор предприятия Сергей Лемешевский. Его и бывшего руководителя юридического департамента НПО Екатерину Аверьянову обвинили в хищении 330 миллионов рублей. По версии следствия, Лемешевский и Аверьянова похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», глава которой впоследствии был также арестован.