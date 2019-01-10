Роскомнадзор нашел в материалах «Би-би-си» присутствие «идеологии террористических организаций»

Обновление 20:04 Представитель «Би-би-си» Лала Наджахова сообщила «Новой», что издание работает в соответствии с российским законодательством и готово предоставить Роскомнадзору дополнительную информацию о своей работе.

Роскомнадзор выявил на сайте Русской службы «Би-би-си» материалы, которые, по мнению экспертов, транслируют идеологические установки международных террористических организаций, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Так, издание якобы транслировало террористические установки, когда приводило цитаты Абу Бакра аль-Багдади (лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

Кроме того, ведомство рассказало о проверке с 14 по 31 января ООО «Бритиш телевижн», которая передает на территории страны сигнал телеканала BBC World News, на предмет соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

Накануне, 9 января, Роскомнадзор запросил у «Бритиш телевижн» документы, подтверждающие соблюдение изданием закона об ограничении иностранного участия. Компания должна ответить до 16 января.

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О начале проверки материалов интернет-ресурсов «Би-би-си» и телеканала BBC World News Роскомнадзор сообщил в конце декабря.

Ведомство отмечало, что проводит ее в ответ на решение британского медиарегулятора Ofcom, который за день до этого признал российский телеканал RussiaToday виновным в нарушении правил в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности. Это может привести к отзыву у RT лицензии на вещание в стране или штрафу.