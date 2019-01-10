В Барнауле закрыли дело об экстремизме за картинки в соцсетях

В Барнауле закрыли уголовное дело против местного жителя Андрея Шашерина, которого обвиняли в экстремизме и оскорблен из-за картинок во «ВКонтакте», рассказал в своем телеграмм-канале глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Андрей получает право подать иск о возмещении вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием», — уточнил Чиков.

Ранее барнаульца исключили из списка экстремистов, из него также удалили имя Марии Мотузной, против которой заведено дело из-за публикации экстремистских картинок в соцсетях. Однако официально уведомления о прекращении дела Мотузная не получала.

Шашерин обвинялся по ч. 1 ст. 148 («оскорбление чувств верующих») и ч. 1 ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды») за публикацию «экстремистских» картинок. Среди них, в частности, было изображение священника и надпись «Согрешил? Прочитай три раза Крым наш».

Это уже второе дело об «экстремизме», которое закрыли в 2019 году, так прекратили дело в отношении врача-анестезиолога Виталия Зубаня из Хабаровского края, который в 2017 году поставил «класс» посту с ксенофобной картинкой, из-за чего она автоматически появилась на его странице.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК): первое нарушение предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, а повторное в течение года — уже уголовную ответственность.