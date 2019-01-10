Верховный суд Крыма оставил под арестом крымскотатарского активиста Эдема Бекирова

Верховный суд Крыма оставил в силе решение об аресте до 11 февраля крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия, сообщили активисты движения «Крымская солидарность» в фейсбуке.

Защита Бекирова настаивала на переводе под домашний арест из-за проблем со здоровьем: «Мой подзащитный – инвалид первой группы, состояние здоровья постоянно усугубляется <..> Сейчас он находится в спецблоке, я неоднократно просил администрацию СИЗО перевести его в медсанчасть. Нет возможности, чтобы его наблюдали врачи», – приводят слова его адвоката Исляма Велиляева «Крым.Реалии».

«Мой подзащитный принимает 16 таблеток в день, не считая перевязок ампутированной ноги.

Когда его один раз привезли в Семашко и замерили уровень сахара в крови, врач ужаснулся и сказал, что в любой момент Бекиров может впасть в кому.

Сейчас не решается вопрос, совершил ли Бекиров какое-то преступление или нет. Решается вопрос, будет ли он жить вообще», – заявил в суде адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин.

С требованием отпустить Бекирова из-под стражи 10 января выступила пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, которая также отметила, что Бекиров нуждается в ежедневной медицинской помощи.

Кроме этого, она призвала российских властей отпустить из-под ареста украинца Павла Гриба, которого обвиняют в склонении к терроризму, а также 24 задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, Эдема Бекирова задержали 12 декабря при прохождении границы Крыма с Украиной, на следующий день его арестовали до 11 февраля.

По версии следствия, Бекиров передал в Крым через некоего человека, который выступает единственным свидетелем и на основаниях которого строится обвинение, почти 12 кг тротила и 192 патрона калибра 9 мм. Сам Бекиров и его защита это отрицают.