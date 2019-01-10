Помощницей Володина по работе со СМИ стала основательница Daily Storm
Помощником спикера Госдумы Вячеслав Володина по работе со СМИ стала основательница издания Daily Storm Анастасия Кашеварова. Об этом сама журналистка рассказала «Дождю».
«В мои должностные обязанности будет входить повестка и Думы, и спикера. Я за то, чтобы быть публичным функционером: разъяснять принимаемые законопроекты, оперативно реагировать на повестку, помогать журналистам получать необходимые комментарии, так как СМИ иногда тяжело связаться с отдельными комитетами и депутатами, да и рассказывать про жизнь Думы в целом», — заявила Кашеварова.
Источники телеканала утверждают, что теперь журналистка будет курировать работу пресс-службы. «У нее должно быть амплуа публичного чиновника, как у [Марии] Захаровой в МИДе: она будет рассказывать, что происходит как в самой Думе, так и у спикера», — сказал один из собеседников «Дождя».
На телеканале подчеркивают, что у Володина до Кашеваровой не было личного пресс-секретаря.
Напомним, Анастасия Кашеварова рассказал об уходе из Daily Storm 9 января. Она завила, что переходит на работу в Госдуму, но какую именно должность, е уточняла. Daily Storm будут руководить Алена Сивкова, Ростислав Богушевский и Андрей Савицкий. До этого Кашеверова работала заместителем главного редактора газеты «Известия» и редактором интернет-портала Life.ru.