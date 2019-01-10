В Каире пропали без вести пять человек из Ингушетии, которых в августе 2018 года задержали египетские спецслужбы

В августе 2018 года в Египте задержали 10 человек из Ингушетии, судьба пяти задержанных до сих пор остается неизвестной. Об этом «Новой газете» рассказал руководитель правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов.

Пятерых задержанных, по его словам, отпустили. Задержание произошло, отметил Муцольгов, в один день, люди жили в одном здании, но в разных квартирах. «О самих людях, которые были задержаны, насколько я понимаю, египетскими спецслужбами, ничего не известно», – сказал он.

«Насколько я знаю, что они вот в этой тюрьме, у них вот такие обвинения, дело ведет вот этот следователь, вот эти адвокаты – ничего подобного там нет», – уточнил Муцольгов. Он также отметил: «Говорят, условия содержания в египетских тюрьмах очень тяжелые».

Как рассказала «Новой газете» одна из задержанных Хадишат Пугоева, которую впоследствии депортировали из Египта, они вместе с мужем Илезовым Аушевым с января 2015 гола постоянно проживали в этой стране, где получали религиозное образование, в последнее время они жили в Каире. У Пугоевой и Аушева была визовая прописка.

«14 августа 2018 года около 15 часов мы и трое наших малолетних детей были задержаны в съемной квартире сотрудниками силовых структур. Я с тремя детьми, старшему из которых 4 года, провели в полиции десять дней, меня содержали в камере без каких-либо условий (для проживания – ред.)», – рассказала Пугоева.

После этого, по ее словам, 24 августа из-за «неудовлетворительного состояния» Пугоеву депортировали. Она отметила, что приехала в страну за месяц до задержания и находилась на территории Египта законно. После произошедшего она вернулась домой. По словам Пугоевой, власти ей сказали, что депортируют из-за того, что у мужа просрочена прописка.

«С момента задержания моего мужа Илеза прошло 5 месяцев, но ни я, ни его родители не имеем никакой информации о причинах задержания и местонахождения Илеза», – сообщила она. По ее информации, местонахождение еще трех человек из республики остается неизвестным: речь об Исмаиле Чемурзиеве, Рамазане Плиеве и Хизире Дугиеве.

О пропаже весной 2018 года в Каире 18 уроженцев Дагестана сообщал правозащитный центр «Мемориал». Как указывали в организации, «всех их увезли из своих квартир вооруженные представители неизвестных силовых структур Египта». Позже выяснилось, что задержанные находились в депортационной тюрьме одного из аэропортов Каира, их готовили к высылке на родину.

После этого в «Мемориале» со ссылкой на неназванных российских студентов, живущих в Каире, рассказали, что подобные случаи не единичны. По данным организации, с декабря 2017 года «спецслужбы Египта провели в столице несколько "зачисток", в ходе которых имели место необоснованные задержания и "исчезновения" выходцев из стран СНГ».