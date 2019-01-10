Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP, внесенную в реестр Роскомнадзора

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр организаторов распространения информации в России Роскомнадзора, об этом говорится в материалах государственного реестра юридических лиц Великобритании.

В заявлении Дурова, датированным 19 декабря 2018 года, он просит исключить Telegram Messenger LLP из реестра юрлиц и ликвидировать ее.

Как отмечает РБК, ранее компания использовалась в качестве основного юрлица для мессенджера Telegram, структуру группы Дуров не разглашает.

В реестре юридических лиц Великобритании говорится, что компания была учреждена 21 февраля 2014 года. В реестр Роскомнадзора ее внесли 28 июня 2017 года.

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, которая занимается делом о блокировке Telegram на территории России, не смог прокомментировать РБК решение Дурова о ликвидации Telegram Messenger LLP, но отметил, что «эти действия не являются частью дела», которое ведут юристы группы.

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Напомним, решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России после обращения Роскомнадзора в апреле 2018 года вынес Таганский районный суд Москвы из-за того, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей. Мосгорсуд в октябре 2018 года отклонил кассационную жалобу мессенджера на решение о блокировке.

В августе стало известно о том, что Telegram изменил политику конфиденциальности, добавив туда пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда. Однако Дуров подчеркивал, что изменение политики связано с недавно вступившими в силу европейскими законами об охране личных данных и что оно не касается ситуации в России.