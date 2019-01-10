«Для вас важно спихнуть проблему простых людей»: житель взорвавшегося в Магнитогорске дома ответил губернатору на обвинения в «пляске на костях»

Автор петиции с просьбой расселить жильцов пострадавшего от взрыва многоэтажного дома в Магнитогорске Алексей Соколов ответил на слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о том, что сторонники этой идеи «пляшут на костях».

После того, как многоэтажку в Магнитогорске признали безопасной для проживания и власти решили разделить ее на два отдельных жилых дома, Дубровский в своем телеграм-канале заявил: «Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию». Он добавил, что до окончания работ жильцов пятого и шестого подъездов или разместят в пунктах временного пребывания, или им помогут снять жилье.

«Если дом абсолютно безопасный, если квартиры в этом доме не обесценились, и с желающими жить в разделенном доме нет проблем, то почему не выделить желающим деньги на равноценные квартиры в другом районе?», —

возразил ему Соколов — созданная им петиция на платформе Change.org уже собрала почти сто тысяч подписей. У него в квартире на проспекте Карла Маркса, 164 около тридцати лет прожила мать, которая после окончания поисково-спасательной операции решила вернуться к себе.

Накануне, 9 января, когда для разбора завалов приехала тяжелая техника, она позвонила ему и рассказала, что ее разбудил и сильно испугал грохот от крана. Если и до этого она долго не могла отойти после взрыва («Каждый день глаза на мокром месте, давление зашкаливает, сидит на таблетках»), то теперь до окончания работ, которые, по словам соседей, продлятся около полутора месяцев, мужчина забрал ее к себе.

Соколов рассказал «Новой», что решил ответить губернатору, поскольку посчитал, что в своем заявлении о «сборе каких-то подписей» тот говорил именно о нем и его петиции. Он отметил, жильцы не пытаются как-либо нажиться, прося у государства предоставить равноценные квартиры: хотя их прежние и не были разрушены при взрыве, вновь ощущать себя в безопасности в них уже нельзя.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалосьранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

Власти города позже сообщили, что уцелевшие после взрыва подъезды оставят, а пострадавшие седьмой и восьмой подъезд снесут, сделав из дома два отдельно стоящих здания. При этом один из жильцов шестого подъезда в разговоре с корреспондентом «Новой» жаловался на трещины в стенах. «У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стенах, — говорил он.