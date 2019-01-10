Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении напавших на главного врача регионального управления ФСИН

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении Альберта и Владимира Бахлиных по ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также Андрея Белова, который обвиняется по этой статье с применением ч. 5 ст. 33 УК (пособничество в преступлении), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечает «Фонтанка», Бахлины и Белов являются предполагаемыми налетчиками на начальника медико-санитарной части управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Петербурга и Ленинградской области Бадрудина Дамаданова. Нападение произошло 23 ноября 2017 года.

«Фонтанка» сообщала, что в тот день на Дамаданова напали два человека, они избивали его металлическими палками, в результате чего начальник регионального управления ФСИН попал в реанимацию с травмами головы и переломами.

По мнению следствия, Бахлины напали на Дамаданова после чего они добежали от места преступления до машины, где их ждал Белов.