СМИ сообщили о задержании в Италии двух россиян за незаконную перевозку мигрантов

В итальянской провинции Кротоне задержали двух россиян по подозрению в незаконной перевозке мигрантов, сообщают издания il Quotidiano del Sud и Il Crotonese.

По информации il Quotidiano del Sud, судно, на борту которого находился 51 человек, село на мель недалеко от пляжа возле отеля. Среди спасенных, отмечает издание, шесть женщин и четыре ребенка, в том числе один новорожденный. На место произошедшего прибыли полицейские, мигрантов, находившихся в судне, отправят в специальный центр для прохождения процедуры идентификации.

Il Crotonese сообщает, что задержанным россиянам 43 года и 25 лет. Издание отмечает, что о них в полицию сообщил сотрудник отеля, которому показались подозрительными их документы.

В генеральном консульстве России в Палермо ТАСС сказали, что у дипмиссии нет официальной информации о задержании граждан России. При этом командующий карабинерами города Чиро-Марина в области Калабрия Алессандро Эпифанио сказал РИА Новости, что дело было рассмотрено в ускоренном режиме, и задержаннные по имени Вячеслав и Алексей, уроженцы Липецка и Воркуты соответственно, получили по три года тюрьмы.