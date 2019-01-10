Художника Павленского приговорили к трем годам за поджог Банка Франции и отпустили на свободу

Суд в Париже в четверг вечером, 10 января, вынес приговор по делу российского акциониста Петра Павленского и его бывшей соратницы Оксаны Шалыгиной, которых обвиняют в поджоге здания Банка Франции. Об этом сообщил из зала суда корреспондент RFI и обозреватель «Новой» Юрий Сафронов.

Павленского приговорили к трем годам (из них два года условно). Так как он уже отсидел в тюрьме в течение 11 месяцев, суд освободил его из-под стражи. Судья подчеркнул, что «это наказание носит предупредительный характер».

Оксану Шалыгину приговорили к двум годам (из них 16 месяцев — условно). «Вам остается 5 месяцев, этот срок можно нивелировать (например, по договоренности с судьей по вопросам наказания, который может заменить тюремное заключение на обязательство носить электронный браслет — Ред.), так что суд не вернет вас в тюрьму», — подчеркнул судья.

Дополнительно суд запретил Павленскому и Шалыгиной ношение оружия на пять лет, а также приговорил их к выплате материального (более 18 тысяч евро) и морального ущерба в размере 3 тысяч евро, нанесенного Банку Франции, а также тысяче евро судебных издержек.

Суд, начавшийся днем, был затем прерван примерно на два часа из-за необходимости найти нового переводчика. Павленский сразу же после того, как судья вызвал его к трибуне, потребовал, чтобы переводчик донес его «важное сообщение»:

«Я посвящаю этот процесс маркизу де Саду... Маркиз де Сад показал истинное лицо, истинную природу человека. Маркиз де Сад показал истинную природу власти... (...) Был заложником Бастилии. Провел 30 лет в тюрьмах и психиатрических больницах. (...) Судья, я спрашиваю, где справедливость?!».

Павленский также потребовал «"удалить" здание Банка Франции с площади Бастилии».

Переводчица, по указанию судьи, посчитавшего, что Павленский начал говорить раньше времени, не стала ничего переводить, и затем отказалась представлять его интересы. Позднее она объяснила это тем, что Петр Павленский «орал на <нее> и судью».

После перерыва прокурор потребовала приговорить Павленского к четырем годам тюрьмы (из них 18 месяцев условно), лишить его на пять лет всех гражданских и родительских прав, а также права на ношение оружия.

Шалыгину прокурор требовал приговорить к 3 годам (из них 18 месяцев условно) и к тем же ограничениям, что и Павленского.

Уже отбытое наказание должно идти в зачет приговора, напомнила прокурор. Объясняя причины необходимости применения подобного наказания для Павленского, обвинитель напомнила, в том числе, о том, что для него это уже не первый поджог. «Мы знаем, что в России он поджигал бывшее здание службы безопасности», — сказала прокурор. Обвинитель по этому делу могла запросить до 10 лет тюрьмы.

Адвокат Доминик Бейретер-Минков , в свою очередь, подчеркнула, что в случае, если судья признает Павленского и Шалыгину виновными, это будет означать фактический «запрет на политическое искусство во Франции».

Перед тем, как суд удалился на совещание, Павленский еще раз потребовал: «Банк Франции удалите с площади Бастилии! И виват "желтые жилеты"»!

В итоге через сорок минут суд признал Павленского и Шалыгину виновными.

Адвокат подсудимых назвала приговор «хорошим», а Петр Павленский заявил, что считает его своим «поражением», так как его признали виновным, а также потому что суд «отказался убрать здание Банка Франции с площади Бастилии».

Напомним, рано утром, 16 октября 2017 года Петр Павленский поджег дверь и окна отделения Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Российский акционист, получивший во Франции политическое убежище, приурочил «акцию» под названием «Освещение» к 100-летию Октябрьской революции. Логика Павленского, изложенная в его манифесте: банкиры — новые монархи, площадь Бастилии — символ Французской революции, вдохновившей устроителей революции Октябрьской, но так как «сто лет спустя тирания снова царит повсюду», то с поджога двери банка на площади Бастилии начнется «возрождение революционной Франции», которое приведет «к мировому пожару революций». «В этом огне Россия начнет свое освобождение».

Оксана Шалыгина присутствовала во время акции.

Павленского и Шалыгину, которые не пытались скрыться с места проведения акции, сразу же задержала полиция. Затем их поместили в тюрьму парижского пригорода Флери-Мерожис, где Шалыгина провела в тюрьме почти три месяца, Павленский — около года.

Павленский жаловался на жестокое обращение и пытки, и в знак протеста 13 дней держал голодовку.