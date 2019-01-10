Трамп решил отменить поездку на экономический форум в Давосе из-за «непримиримости демократов»
Президент США Дональд Трамп решил отменить визит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе из-за «непримиримости демократов по вопросу о безопасности границ и большого значения безопасности» для американской нации. Об этом он написал в своем твиттере.
Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019
Трамп извинился перед Всемирным экономическим форумом, а также направил ему «теплые пожелания».
В декабре 2018 года Белый дом сообщал, что Трамп намерен посетить форум в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января.
Напомним, 22 декабря ряд американских министерств приостановили свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства с выделением средств на строительство стены на границе с Мексикой.
3 января бюджет был принят, но без выделения средств на стену. Президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы правительство выделило более 5,5 млрд долларов на ее строительство.