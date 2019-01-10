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Трамп решил отменить поездку на экономический форум в Давосе из-за «непримиримости демократов»

Политика

 

Президент США Дональд Трамп решил отменить визит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе из-за «непримиримости демократов по вопросу о безопасности границ и большого значения безопасности» для американской нации. Об этом он написал в своем твиттере. 

Трамп извинился перед Всемирным экономическим форумом, а также направил ему «теплые пожелания». 

В декабре 2018 года Белый дом сообщал, что Трамп намерен посетить форум в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января. 

Напомним, 22 декабря ряд американских министерств приостановили свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства с выделением средств на строительство стены на границе с Мексикой. 

3 января бюджет был принят, но без выделения средств на стену. Президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы правительство выделило более 5,5 млрд долларов на ее строительство.

Теги:
экономический форум, давос, трамп, em
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