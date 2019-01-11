Правительство передумало ограничивать врачей и учителей в подарках

Ограничения на подарки, которые намерены ввести в России, не будут распространяться на врачей и учителей, заявил РИА Новости замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов.

«Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — сказал Логинов.

По его словам, если бы в правительстве хотели ограничить работников учебных заведений и сферы здравоохранения, то вносили бы изменения в закон «Об образовании» и «О здравоохранении», но «никак не в антикоррупционное законодательство».

«Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки — не более чем домыслы», — заверил представитель правительства.

Напомним, 10 декабря правительство внесло в Госдуму антикоррупционные поправки к законодательству, касающиеся подарков госслужащим, под категорию которых попадают врачи и учителя.

«Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок, если он получен на официальном, протокольном мероприятии, в орган вне зависимости от его стоимости. Конечно, предусмотрены и исключения, так, например, служащий может оставить себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя», — пояснял директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

Он также назвал «сомнительной» практику, когда пациент в качестве благодарности приносит врачу алкогольные напитки, например, коньяк. Чиновник уточнил, что за невыполнение таких правил, врачей и учителей смогут увольнять, делать выговор и предупреждать о неполном служебном соответствии.