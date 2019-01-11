В Госдуме предложили ввести безвизовый въезд для участников Универсиады в Красноярске

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов попросил правительство разрешить безвизовый въезд в Россию для участников и зрителей Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске, сообщили РИА Новости.

«Безвизовый въезд в РФ для участников и зрителей универсиады необходимо предоставлять на максимально возможный временной промежуток, чтобы у гостей нашей страны была возможность посетить ее разные регионы», — отметил депутат.

По его мнению, такой шаг является «отличным способом» привлечь туристов и увеличить долю туризма в ВВП, в условиях, когда туристическая сфера в России «все еще находится в стадии формирования».

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому зрители чемпионата Европы по футболу в 2020 году могут въехать в Россию без виз. Поскольку несколько матчей пройдут в Санкт-Петербурге, предлагается сделать общественный транспорт бесплатным для проезда тем, кто купил билеты на Евро-2020.

Ранее подобный законопроект Госдума рассматривала перед Чемпионатом мира по футболу в России. Уже после мероприятия президент Владимир Путин подписал законопроект, по которому получившие паспорта болельщиков (Fan-ID) на чемпионате мира 2018 смогут многократно въезжать в Россию без визы до конца года.