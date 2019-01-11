Минкомсвязи не поддержало законопроект о штрафах за неуважительное отношение к власти в интернете
Минкомсвязи подготовило отрицательное заключение на законопроект об административном наказании за оскорбления представителей власти в интернете и направило его правительству, заявил газете «Ведомости» замглавы министерства Алексей Волин.
По его словам, те термины, которые фигурируют в проекте закона, можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики уже закреплены в законодательстве.
«Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — сказал Волин, отметив, что у граждан есть «конституционное право свободно высказывать свое мнение».
Кроме того, замминистра указал на аналогичные претензии к проекту закона о запрете распространять недостоверную общественно значимую информацию.
При этом комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроекты о запрете распространения фейковых новостей и об оскорблении власти в интернете.
Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Верховский назвал «нелепым» законопроект о штрафах за «неуважительные публикации» в интернете в отношении власти. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов реагировать на проявление «маразмов», которые могут возникать при принятии данного закона.
Речь идет об инициативе сенаторов приравнять распространение в интернете материалов «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти к «мелкому хулиганству». Таким образом, в случае принятия этого законопроекта, будут введены штрафы от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.
По словам сенаторов, интернет — это «общественное пространство», где должны соблюдаться «правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».