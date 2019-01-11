The New York Times: федеральные власти США начали проверки присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев

Федеральные власти США начали проверку в отношении «десятка украинских политических деятелей и бизнесменов», которые посетили инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщили источники газеты The New York Times.

По версии американских федеральных властей, приехавшие на мероприятие украинцы встречались с влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа.

При этом некоторые бизнесмены и политики якобы «симпатизировали Москве» и позиционировали себя как «посредники» для нормализации отношений между Киевом и Москвой для снятия антироссийских санкций, утверждается в публикации. Команду прокурора Роберта Мюллера заинтересовало, как часть представителей Украины прибыла в США, кто их пригласил и что они обсуждали с американцами.

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В США идет расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

По версии следствия, к вмешательству в выборный процесс причастно также российское «Агентство интернет-исследований», связанное с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Следствие считает, что перед выборами АИИ размещало в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США, что помогло повлиять на результаты голосования.