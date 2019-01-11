Минтранс признал невозможность полной эксплуатации третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. На нее потратили более 55,7 млрд рублей

В аэропорту Шереметьево невозможно полноценно использовать строящуюся третью взлетно-посадочную полосу, сроки сдачи которой неоднократно сдвигались. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о приаэродромных территориях.

«Расположение полосы рядом с крупными населёнными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить», — следует из документа.

Согласно данным Минтранса, в зоне строительства проживают около одной тысячи человек, еще несколько тысяч — в санитарно-защитной зоне.

Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорте «Шереметьево» строят с 2011 года. Всего в федеральной целевой программе на 2011-2020 годы на нее было заложено 35,5 миллиарда рублей. Первые два контракта были заключены со структурами корпорации «Трансстрой», однако из-за медленного темпа работ контракты были расторгнуты. Достраивать полосу поручили компании «Трансстроймеханизация». Еще 8,4 млрд понадобилось, чтобы выкупить необходимые для строительства земли.

Затем власти объявили, что ВПП-3 частично откроют к чемпионату мира по футболу в России в июне. Однако на начало марта ВПП-3 была готова всего на 55%, а три рулежные дорожки — от 39 до 90%. В качестве причин, почему этого не удалось сделать, назывались: долгий процесс урегулирования вопросов по переносу с места строительства газопровода и нефтепродуктопровода, оформление участков, суды с местными жителями, а также сложная геологическая структура местности.

При этом в феврале говорилось, что стоимость строительства ВПП-3 выросла на 60%. Таким образом, затраты возросли с 35,5 до 55,7 млрд рублей. В Росавиации объяснили, что это связано «с покрытием инфляции в период строительства, изменением ряда технических решений, с включением в проект работ по переустройству магистральных газопроводов и подготовке территории строительства».

В августе Росавиация объявила, что выделит дополнительные 785 млн рублей на строительство этой полосы. Деньги на продолжение строительства получил подрядчик «Трансстроймеханизация», который должен завершить строительство полосы к декабрю 2018 года, что в итоге не было сделано.