СМИ: в России начали разрабатывать новую концепцию лунного корабля

Специалисты Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приступали к работе над концепцией корабля на базе «Союз МС», который будет способен долететь до орбиты Луны. Об этом рассказали источники ТАСС.

«Перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля "Союз МС" и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей "Союз-2.1а". Перелетный модуль будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента МКС», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, первое рабочее совещание по этой теме состоялось 10 января. При этом источник ТАСС не уточнил, какие изменения внесут в конструкцию «Союза», чтобы он смог долетать до Луны.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов-аватаров. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.

Источники РИА Новости заявляли, что федеральная программа «Роскосмоса» по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей.

По словам собеседника агентства, предусматривается также пилотируемый облет Луны, но в рамках другой программы, на которую потребуется дополнительное финансирование.