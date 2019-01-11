Президент РАН выступил за перевод обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева под домашний арест

Президент Российской академии наук Александр Сергеев попросил омбудсмена Татьяну Москалькову помочь с переводом из СИЗО под домашний арест 75-летнего ученого Виктор Кудрявцева, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК), сообщает «Коммерсант». Аппарат омбудсмена перенаправил его обращение генпрокурору Юрию Чайке.

О состоянии Кудрявцева Сергееву рассказал сын ученого Ярослав Кудрявцев, заведующий лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС РАН): «Он сказал, что отец чувствует себя плохо, и очень просил ходатайствовать о том, чтобы изменили меру пресечения и отпустили домой».

«Мы этот вопрос с моими коллегами обсудили и решили, что это вполне разумное требование <..> На этом уровне (выбора меры пресечения — ред.), я считаю, мы должны обращать внимание. Это ученый, большой ученый, внесший существенный вклад в науку. Надо как-то делать послабления», — объяснил президент РАН, подчеркнув, что его просьба не касалась предъявленных Кудрявцеву обвинений.

Напомним, ученого из ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос») Виктора Кудрявцева задержали в июле 2018 года по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая могла быть использована при создании нового вооружения. Сам Кудрявцев утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет.​​​

Сын Кудрявцева Ярослав и его адвокат, юрист «Команды 29» Иван Павлов, говорили «Новой» о давлении на ученого со стороны следствия. По их словам, от ученого хотят добиться признательных показаний в обмен на перевод под домашний арест. Павлов также рассказывал, что следователь запретил его подзащитному свидания, так как он отказался идти на сделку со следствием.