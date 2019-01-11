Сбежавшей из Саудовской Аравии девушке предоставили убежище в Канаде и Австралии

Гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун, которая сбежала из своей страны, власти Австралии предоставили ей убежище. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника иммиграционной полиции Австралии.

Он уточнил, что Канада также предоставила ей убежище, и теперь решается вопрос, где именно Алькунун захочет остаться.

Напомним, Алькунун прилетела из Кувейта, где отдыхала с семьей, в аэропорт Бангкока 6 января. Там она должна была совершить пересадку на самолет до Австралии, куда направлялась для получения убежища, так как в своей стране отреклась от ислама и из-за этого опасалась убийства.

По словам девушки, во время пересадки к ней подошел человек, который забрал ее паспорт и билеты до Австралии, чтобы вернуть ее на родину. Но Алькунун забаррикадировалась в номере отеля при аэропорте и разместила сообщение о помощи в твиттере. Ее отец и брат уже прилетели в Таиланд, чтобы встретиться с Алькунун, но она отказалась с ними видеться.

В 2017 году уже происходил подобной случай с гражданкой Саудовской Аравии. Девушка по имени Дина Али Ласлум прилетела в Маннилу из Кувейта, чтобы попасть в Австралию и попросить о предоставлении убежища. Ее депортировали обратно в Саудовскую Аравию, после чего о девушке до сих пор ничего не известно.

Напомним, в Саудовской Аравии девушка может путешествовать только в сопровождении мужчины: отца, дяди, мужа, брата или сына.