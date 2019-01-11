«Заказ был сугубо частным». Фигурант расследования об убийстве журналистов в Африке Кирилл Романовский подтвердил, что посещал ЦАР

Военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский подтвердил «Новой газете», что ездил в Центральноафриканскую республику (ЦАР). О том, что Романовский ездил в ЦАР и там контактировал со структурами Евгения Пригожина, говорилось в расследовании проекта «Досье» о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР.

«Это был частный коммерческий заказ на фото и видеосъемку гуманитарного конвоя, доставившего полевые госпитали, медикаменты и прочий гуманитарный инвентарь для помощи жителям ЦАР. Я не распространялся о нем потому, что заказ был сугубо частным», – сказал он.

Накануне «Новая газета» опубликовала материалы расследования центра «Досье», согласно которым, Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами был на месте убийства. Он координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина и контролировал водителя группы.

Напомним, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари 30 июля. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе ЧВК «Вагнер».

Согласно версии российского МИД, «россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты».