«Согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ»: спецслужбы Украины задержали подозреваемого в подготовке теракта на выборах президента

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина К. по подозрению в подготовке террористических актов и массовых беспорядков на территории страны. Ведомство утверждает, что он согласовывал свои действия с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму.

«Установлено, что гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ России (с дислокацией в АР Крым)», — отмечается в сообщении Операции объединенных сил.

По версии СБУ, он действовал с целью «силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов».

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Украинские спецслужбы установили, что гражданин К. приобрел боевые гранаты и 11 пистолетов на сумму 5250 долларов и передал 600 долларов сотруднику следственных органов, действовавшему под прикрытием, который должен был «нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения». Задержанного также заподозрили в сбыте 11 граммов амфетамина.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост главы государства.