Минобороны подготовило проект постановления, позволяющий сбивать пассажирские самолеты при нарушении госграницы

Минобороны подготовило проект правительственного постановления, которое позволит сбивать пассажирские самолеты-нарушители, создающие угрозу для наземных объектов. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

В случае, если судно с пассажирами на борту незаконно приближается к госгранице, не реагируя на команды пограничников, и планирует атаковать стратегические объекты или грозит наступлением экологической катастрофы и гибели людей, «применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил».

В настоящее время, как объясняют «Известия», закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать в воздушном пространстве страны любые гражданские самолеты, в перечисленных выше случаях.

Однако постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты—нарушители, если известно, что на их борту есть пассажиры. Оно было принято с учетом международного скандала вокруг уничтожения в 1983 году советскими ВВС южнокорейского лайнера за нарушение воздушного пространства страны.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что подобная норма уже существует в США: она появилась после теракта 11 сентября и разрешила сбивать любые самолеты, которые представляют опасность для АЭС или других стратегических объектов.