СКР: водитель погибших в ЦАР журналистов не имеет отношения к местной жандармерии

Водитель Бьенвеню Дувокама, который сопровождал журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в поездке в Центральноафриканской республике (ЦАР), не имеет отношения к жандармерии, говорится в заявлении Следственного комитета (СК) России.

«“Фиксер”» по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет», — утверждает СК.

Российские следователи утверждают, что допросили Дувокама. Из его показаний следует, что он познакомился с журналистами в день их прибытия 28 июля в одном из кафе города Банги: «Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране».

По данным СК, 30 июля на выезде из города Сибю местные военнослужащие предложили журналистам переночевать в населенном пункте из-за опасности ночной поездки, однако «россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь».

«Необходимо отметить, что инициируя публикации по этой теме в СМИ интернет-проект “Центр управления расследованиями” явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных», — заявили в СК.

Накануне «Новая газета» опубликовала материалы расследования центра «Досье», согласно которым Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами был на месте убийства. Он координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина и контролировал водителя группы.

«Досье» полагает, что водитель журналистов, Бенвеню Дувокама, являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, однако не указывает источник этой информации. Ранее РИА Новости сообщало, что он был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. По последним данным расследователей, его освободили из-под стражи.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари 30 июля. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе частной военной компании «Вагнер».

Согласно версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.